ВАКС змінив запобіжний захід нардепові Юрченку, підозрюваному в хабарництві

На нього наклали додаткові зобовʼязання.

Вищий антикорупційний суд поклав додаткові зобовʼязання на народного депутата Олександра Юрченка, підозрюваного в хабарництві.

Він повинен утримуватися від спілкування зі свідками щодо обставин кримінального провадження та експертами у цьому кримінальному провадженні, повідомили в пресслужбі ВАКС.

У разі їх невиконання до Юрченка, який перебуває під заставою, можуть застосувати жорсткіший запобіжний захід і накласти грошове стягнення. Строк дії обовʼязків – до 28 лютого.

Помічникові Юрченка, який також є підозрюваним у цій справі, також присудили додаткові обмеження. Він має утримуватися від спілкування зі свідками та експертами у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

У суді не називають прізвища депутата, але вказують, що справа стосується підозри в хабарництві. За версією сторони обвинувачення, народний депутат України та його помічник, ймовірно діючи за попередньою змовою, отримали неправомірну вигоду за сприяння у голосуванні щодо законопроєкту, пов’язаного із побутовими відходами.

У версені 2020 Юрченку і його помічникові Івану Фіщенко оголосили підозри в причетності до вимагання хабара. Згідно з матеріалами справи, Юрченко просив у детектива, який працював під прикриттям, 13 тис. доларів за те, щоб внести в Верховну Раду законопроєкт про зміни до законодавства щодо переробки твердих побутових відходів.

Ще $200 тисяч Юрченко вимагав для підкупу своїх колег, народних депутатів-членів профільного комітету. Ці гроші були необхідні для голосування на комітеті та в парламенті, однак передати їх не встигли, оскільки інформацію про справу «злили».

3 серпня в компанії погодилися виплатити хабар. Через кілька днів Юрченко зареєстрував правки від себе особисто в законопроєкт № 2207-1 «Про управління відходами».

З вересня 2020 Юрченко перебуває під заставою в 3 млн гривень.

Юрченко – депутат від «Слуги народу», але він вийшов із фракції на час слідства. Цього літа нардеп знову втрапив у скандал. Нардеп виїжджав з платної парковки в центрі міста і вдарив авто, що стояло в заторі. Після цього депутат начебто намагався втекти з місця ДТП, але не зміг. Згодом він нібито напав на іншого учасника аварії. Поліція також запідозрила нардепа в наркотичному сп’янінні.

У грудні парламентар повідомив, що Галицький районний суд Львова визнав його невинним в автомобільній аварії, яка сталася в центрі Львова у липні. // LB.ua