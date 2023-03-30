«Ваша карта заблокована…»: трьох осіб викрито в онлайн-шахрайстві

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За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру трьом особам за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що раніше знайомі троє осіб вирішили нелегальним способом підзаробити грошей. Серед них — 28-річний чоловік родом з Донецької області та 29-річна жінка, яка наразі мешкає у столиці України. Третій фігурант — 36-річний чоловік — проживає на Житомирщині. Але жертвами ділків стали саме мешканці Харкова.

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Так, 36-річний чоловік здійснював розсилку смс-повідомлень клієнтам банку з неправдивою інформацією про нібито блокування банківських карток, зазначаючи при цьому номери мобільних телефонів «спеціалістів» для вирішення питання по суті.

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Після цього потерпілі дзвонили на вказані номери та думали, что спілкуються зі справжніми працівниками банку. Будучи введеними в оману, вони надавали всю необхідну інформацію: номери карток, пін-коди, CVV-код та інше.

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У подальшому ділки переводили всі гроші з карток людей на підконтрольні їм банківські рахунки.

Оборудки щомісячно приносили кожному підозрюваному близько 200 тисяч гривень.

28 березня 2023 року правоохоронці провели низку обшуків у різних регіонах України за місцями проживання фігурантів, під час яких виявлено та вилучено банківські карти, сім-карти, стартові пакети операторів мобільного зв’язку, мобільні телефони, ноутбуки, чорнові записи тощо. Крім того, в одного з фігурантів знайдено «трудовую книжку» та документи про освіту з так званої «ДНР».

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Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного злочину.

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Досудове розслідування проводить СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід вказаного кримінального провадження здійснюється співробітниками Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура

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