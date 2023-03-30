«Ваша карта заблокована…»: трьох осіб викрито в онлайн-шахрайстві

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру трьом особам за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що раніше знайомі троє осіб вирішили нелегальним способом підзаробити грошей. Серед них — 28-річний чоловік родом з Донецької області та 29-річна жінка, яка наразі мешкає у столиці України. Третій фігурант — 36-річний чоловік — проживає на Житомирщині. Але жертвами ділків стали саме мешканці Харкова.

Так, 36-річний чоловік здійснював розсилку смс-повідомлень клієнтам банку з неправдивою інформацією про нібито блокування банківських карток, зазначаючи при цьому номери мобільних телефонів «спеціалістів» для вирішення питання по суті.

Після цього потерпілі дзвонили на вказані номери та думали, что спілкуються зі справжніми працівниками банку. Будучи введеними в оману, вони надавали всю необхідну інформацію: номери карток, пін-коди, CVV-код та інше.

У подальшому ділки переводили всі гроші з карток людей на підконтрольні їм банківські рахунки.

Оборудки щомісячно приносили кожному підозрюваному близько 200 тисяч гривень.

28 березня 2023 року правоохоронці провели низку обшуків у різних регіонах України за місцями проживання фігурантів, під час яких виявлено та вилучено банківські карти, сім-карти, стартові пакети операторів мобільного зв’язку, мобільні телефони, ноутбуки, чорнові записи тощо. Крім того, в одного з фігурантів знайдено «трудовую книжку» та документи про освіту з так званої «ДНР».

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного злочину.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід вказаного кримінального провадження здійснюється співробітниками Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура