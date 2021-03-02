Вбив двох сестер заради квартири – нелюду загрожує довічне позбавлення волі

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 44-річному чоловіку повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох осіб, вчинених з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 115 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 13 листопада 2020 року в Голосіївському парку було виявлено тіло дівчини з вогнепальним пораненням голови.

За результатами проведених слідчих дій правоохоронцям вдалося встановити особу підозрюваного. Ним виявився 44-річний мешканець столиці, який під вигаданим приводом заманив потерпілу до парку та вчинив її вбивство. 18.11.2020 вказаній особі було повідомлено про підозру та у подальшому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Під час подальшого досудового розслідування правоохоронці встановили причетність підозрюваного до ще одного злочину, а саме умисного вбивства сестри застреленої дівчини, яка померла 13 листопада 2020 року внаслідок отруєння.

Ці особливо тяжкі злочини підозрюваний, який був знайомий із обома дівчинами, вчинив з метою заволодіння їхньою квартирою.

Наразі досудове слідство триває. Підозрюваний перебуває під вартою.

За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура