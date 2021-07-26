Вбивство Гандзюк: Апеляційний суд залишив Мангера і Левіна під вартою

Рішення Дніпровського суду залишено без змін, а апеляційні скарги захисту – без задоволення.

Київський апеляційний суд залишив під вартою обвинувачених в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна та Владислава Магнера.

Про це повідомила пресслужба суду.

Сьогодні, 26 липня, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу слідчого судді Дніпровського райсуду міста Києва від 30 червня 2021 року, якою обвинуваченим було продовжено строк дії запобіжного заходу до 28 серпня 2021 року без визначення розміру застави.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Дніпровського райсуду залишено без змін, а апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Херсоні активістку Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою біля її будинку. 4 листопада вона померла.

Мангера і Левіна підозрюють у злочинах за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу. Відзначалося, що Мангер зазнавав критики з боку активістки Гандзюк, і на переконання слідства, саме він замовив напад на неї.

6 червня 2019 суд виніс вироки виконавцям нападу — вони отримали від 3 до 6,5 років ув’язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Павловський підтвердив провину Мангера в замовленні вбивства Гандзюк.

У листопаді минулого року Мангеру майже удвічі зменшили заставну суму. Його адвокати наполягали на зменшенні застави у зв’язку з перекваліфікацією справи із замовлення вбивства на замовлення заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Вони просили знизити її з 2,5 млн гривень до 148 тисяч грн.

16 червня 2020 року Мангера затримали в Херсоні і під конвоєм привезли до Києва на виконання рішення Печерського районного суду Він просив звільнити його з-під варти та наголошував на причетності до вбивства генерала СБУ Данила Доценка, який відмовився від проходження поліграфа.

18 серпня у Дніпровському райсуді розпочалося перше, підготовче засідання з ухвалення вироку підозрюваним. Левін прибув до суду напівоголеним і заявив, що його били.

Наразі судом визнано винними і засуджено до позбавлення волі п’ятьох безпосередніх виконавців нападу. // LB.ua