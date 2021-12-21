Вбивство літньої жінки на Харківщині — ймовірному злочинцю повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 32-річному чоловіку за фактом умисного вбивства, вчиненого з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Прилуцький, досудовим розслідуванням встановлено, що 19 грудня до правоохоронців звернулася жінка та повідомила, що бабуся її чоловіка, 73-річна мешканка Зміївського району, декілька днів не виходила на зв’язок. Коли подружжя приїхало до будинку родички, то побачили її мертвою.

Слідством встановлено, що раніше до померлої часто приходив місцевий мешканець, який допомагав їй по господарству за її проханням.

У черговий раз чоловік прийшов до жінки з метою заволодіння її майном. Під час конфлікту чоловік узяв сокиру, якою наніс жінці удари в область голови.

Після пограбування вбитої чоловік втік.

20 грудня завдяки злагодженій роботі правоохоронців чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України у підвалі однієї з багатоповерхівок м. Харкова, де він переховувався. Того ж дня затриманому повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводить Слідчий відділ відділу поліції № 2 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури