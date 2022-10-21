вбивство через конфлікт на дорозі: поліцейські дніпра затримали підозрюваного

Нападник вийшов зі свого автомобіля та завдав водію іншого авто ножові поранення. Від отриманих травм 32-річний чоловік помер на місці.

19 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Сахарова у Самарському районі міста Дніпра виявлено автомобіль із тілом водія з ножовими пораненнями. Як встановили поліцейські між двома чоловіками на дорозі виникла конфліктна ситуація. Підозрюваний на своєму автомобілі спровокував ДТП, внаслідок якого транспортний засіб потерпілого з’їхав у кювет.

Поліцейські відділення поліції № 4 спільно з оперативниками Дніпровського районного управління поліції встановили особу нападника та місце його перебування. Причетним до злочину виявився 35-річний житель Синельниківського району. Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

20 жовтня слідчі слідчого відділу відділення поліції № 4 ДРУП повідомили затриманому про підозру за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами ДРУП