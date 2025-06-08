Вбивство українки та її доньки у Бельгії: у злочині зізнався 16-річний син жертви

У бельгійському місті Хасроде у будинку священника вбили дружину та доньку українського військового і підпалили місце злочину. У вбивстві зізнався 16-річний син жертви.

Про це пише VRT.

Уранці 6 червня місцеві жителі помітили дим із вікна одного з будинків у Хаасроде, який раніше належав місцевому священнику, а нині надавався муніципалітетом для проживання українських біженців.

За інформацією місцевої прокуратури, у вбивстві 46-річної Лілії та її шестирічної доньки Анни зізнався 16-річний син жертви. Після п’ятигодинного допиту підліток зізнався, що завдав смертельних поранень матері та молодшій сестрі, а потім підпалив будинок. Після цього хлопець спокійно пішов до школи

Відомо, що жінка була вже мертва до приїзду рятувальників. Медики намагалися врятувати дитину, але марно – вона також загинула. На тілах обох виявили численні ножові поранення.

Мотиви підлітка поки що залишаються невідомими. 8 червня він має постати перед ювенальним судом. // LB.ua