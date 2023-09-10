Вбивця 11-річної Даші Лук’яненко зник із в’язниці під час окупації Херсона

Вбивця 11-річної Даші Лук’яненко Микола Тарасов зник з тюрми у Херсоні.

Про це повідомив колишній радник очільника поліції Одеської області Руслан Форостяк.

За словами Форостяка, після звільнення правобережжя Херсонської області та виправного закладу, Тарасова вже там не було.

«Між іншим, вбивця та кат 11 річної Даші Лук’яненко — засуджений Микола Тарасов — відбував свій 15 річний термін ув’язнення в Херсоні.

Після звільнення правобережжя Херсонської області та виправного закладу, його вже там не було, десь зник під час окупації, кажуть, окупанти відпустили всіх ув’язнених. Ще одна гримаса війни”, — пише Форостяк.

Нагадаємо, 11-річна Даша Лук’яненко пропала 13 червня 2019 року в селищі Іванівка Одеської області. Через шість днів пошуків дівчинку знайшли вбитою. Був затриманий 22-річний житель села Микола Тарасов. Він зізнався у скоєному.

За викрадення дівчинки, замах на зґвалтування і вбивство 11-річної Даші Лук’яненко Тарасова засудили на 15 років, хоча прокурори просили для нього довічного ув’язнення. // Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»