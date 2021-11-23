Ужгородські поліцейські підозрюють «екскурсовода» у пограбуванні іноземних туристів

19 листопада увечері до поліції надійшло повідомлення про пограбування групи іноземців у обласному центрі Закарпаття. Зі слів заявника на нього та його товариша скоїв напад невідомий чоловік.

Прибувши за викликом поліцейські встановили, що близько 18-ої години того дня четверо іноземців віком від 27 до 34 років, які приїхали на Закарпаття з туристичною метою, вирушили на прогулянку Ужгородом.

Возможно, это изображение (2 человека, люди стоят и на открытом воздухе)

Під час відвідин магазину на вулиці Швабській до туристів підійшов невідомий та запропонував їм показати місто, на що іноземці погодилися.

Вже дорогою «екскурсовод» почав підозріло себе поводити. Коли ж двоє з чотирьох туристів відійшли, фігурант вирвав з рук інших двох чоловіків гроші та зник у невідомому напрямку.

За фактом грабежу слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Провівши ряд оперативно-розшукових заходів поліцейські з’ясували, що до злочину причетний 35-річний житель Ужгорода, який неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців.

Після вчинення чергового злочину, щоб уникнути покарання, грабіжник переховувався та намагався покинути межі України. Однак вчора, 22 листопада, співробітники карного розшуку впіймали фігуранта в місті Берегово.

Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру та готують клопотання до суду для обрання фігурантові запобіжного заходу.

У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області

Like

Метки:

Читайте также: