Ужгородські поліцейські підозрюють «екскурсовода» у пограбуванні іноземних туристів

19 листопада увечері до поліції надійшло повідомлення про пограбування групи іноземців у обласному центрі Закарпаття. Зі слів заявника на нього та його товариша скоїв напад невідомий чоловік.

Прибувши за викликом поліцейські встановили, що близько 18-ої години того дня четверо іноземців віком від 27 до 34 років, які приїхали на Закарпаття з туристичною метою, вирушили на прогулянку Ужгородом.

Під час відвідин магазину на вулиці Швабській до туристів підійшов невідомий та запропонував їм показати місто, на що іноземці погодилися.

Вже дорогою «екскурсовод» почав підозріло себе поводити. Коли ж двоє з чотирьох туристів відійшли, фігурант вирвав з рук інших двох чоловіків гроші та зник у невідомому напрямку.

За фактом грабежу слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Провівши ряд оперативно-розшукових заходів поліцейські з’ясували, що до злочину причетний 35-річний житель Ужгорода, який неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців.

Після вчинення чергового злочину, щоб уникнути покарання, грабіжник переховувався та намагався покинути межі України. Однак вчора, 22 листопада, співробітники карного розшуку впіймали фігуранта в місті Берегово.

Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру та готують клопотання до суду для обрання фігурантові запобіжного заходу.

У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області