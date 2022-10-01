Вербував людей та зливав розвідінформацію ворогу – судитимуть агента ФСБ під псевдонімом «професор»

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до Приморського райсуду м. Одеси обвинувальний акт стосовно мешканця Одеси за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, чоловік після 24 лютого 2022 року був завербований представниками фсб рф та допомагав їм у проведенні підривної діяльності проти України. Від своїх «кураторів» отримав псевдонім «професор».

На виконання завдань фсб агент збирав інформацію щодо місць розташування блокпостів, кількості і озброєння українських захисників, які несли чергування на них, сил протиповітряної оборони, командних пунктів, правоохоронних органів та спеціальних служб, промислових об’єктів військового призначення, що дислокуються на території Одеського регіону, а також інформацію щодо кількості та місць ураження ракетними ударами. Він розвідував способи укріплення штаба ОК «Південь», Одеської обласної військової адміністрації, СБУ та ГУНП в Одеській області.

Також фсб цікавила суспільно-політична обстановка в Одесі, зокрема ситуація з продуктами харчування та постачанням палива, настрої людей, а також як подають ЗМІ інформацію про ракетний удар по Сергіївці Білгород-Дністровського району.

Розвідінформацію у вигляді текстових повідомлень та координат із фото та відеосупроводом він передавав майже кожен день та одержував грошову винагороду на картковий рахунок.

Зрадника затримали під час виконання чергового завдання ворога біля Одеської обласної військової адміністрації. В ході обшуку вилучено мобільний телефон, який використовувався в протиправній діяльності та був придбаний за кошти фсб.

Крім того, для забезпечення ворога інформацією про військові та стратегічні об’єкти по всій Україні, «професор» залучив свого знайомого з Івано-Франківська, який також був прихильником ідеї об’єднання росії, білорусії та України в єдине державне утворення під головуванням рф, так би мовити «слов’янське братство». Також обвинувачений вербував мешканців Одещини для подальшої співпраці зі спецслужбами країни-агресора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Одеській області за оперативного супроводу співробітників ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області.

!За цей злочин Законом передбачено довічне ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури