На Вінниччині черговому прихильнику російських окупантів висунуто обвинувачення 

Триває скоординована робота щодо виявлення та притягнення до відповідальності громадян, які відкрито схвалюють російську збройну агресію проти України. На сьогодні Вінницькою обласною прокуратурою до суду передано низку обвинувальних актів стосовно таких прихильників «русского мира».

Так днями до суду передано обвинувальний акт стосовно 46-річного жителя Вінницької області, який обвинувачується у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії російської федерації проти України, глорифікації її учасників (ст. 436-2 КК України).

Встановлено, що вінничанин був активним користувачем забороненої в Україні російської соціальної мережі «Однокласники» і з початком повномасштабної війни 24.02.2022 використовував свій акаунт у ній для поширення антиукраїнських пропагандистських матеріалів.

Зокрема обвинувачений публічно схвалював напад росії на Україну, підтримував та популяризував дії президента країни-агресора володимира путіна. Водночас громадянин вдавався до приниження честі та гідності представників державної влади України та закликав до фізичного знищення військовослужбовців Збройних Сил України.

За такі дії, відповідно до санкції статті, передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури