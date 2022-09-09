Відправляла геомітки про місця дислокації українських захисників – заарештовано мешканку Дружківки

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури мешканці м. Дружківка повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, у серпні 2022 року громадянка України з власного телефону через акаунт в одному з месенджерів надсилала на номер російського мобільного оператора інформацію про військовослужбовців Збройних Сил України.

Зокрема, правопорушниця відправляла власноруч зроблені скріншоти карт з геомітками та координатами місць дислокації українських захисників на території м. Дружківка. Загалом жінка встигла надіслати 7 таких повідомлень.

Наразі зловмисниці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 208 000 грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Заарештованій загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури