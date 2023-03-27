Відремонтували дороги на Дніпропетровщині зі збитками у ₴7 млн.: повідомлено про підозру учасникам ОЗГ

Відповідно до укладених договорів підрядник проводив ремонт автодоріг у Новомосковську.

Викрили протиправну діяльність групи осіб оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції. Поліцейські встановили, що переможцем на проведення капітального ремонту автодоріг у м. Новомосковську було обрану комерційну структуру з Дніпра. З даним товариством-генпідрядником посадовці управління Новомосковської міської ради уклали відповідні договори. Надалі генпідрядник уклав договори з підрядником на виконання певних робіт.

Щоб заволодіти бюджетними коштами, керівник обох комерційних структур розробили «схему». До офіційних документів вносилися неправдиві відомості щодо фактичних обсягів робіт, якості наданих послуг та вартості будівельних матеріалів. Документи завіряли своїми підписами всі учасники оборудки, на підставі яких і отримували проплати з бюджету.

Однак в ході слідства правоохоронці виявили невідповідність даних на папері реальним. Це підтвердили і проведені експертні дослідження. Відповідно до висновку сума завданих збитків становила понад 7 млн грн.

На підставі отриманих доказів слідчі слідчого управління обласної повідомили підозру організатору та трьом ОЗГ – керівники генпідрядної та підрядної організацій. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Новомосковська окружна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України