Виготовлення підроблених посвідчень для безперешкодного проїзду через блок-пости — у Києві викрили громадянина РФ

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва затримано 60-річного громадянина РФ, який збував підробленні посвідчення для безперешкодного проїзду через блок-пости.

У межах досудового розслідування за місцем проживання чоловіка проведено обшук, під час якого виявлено численну кількість посвідчень «Спеціалізованого державного антикорупційного комітету», а також спеціальних дозволів невстановленого зразка для проходження блок-постів без перевірки транспортних засобів. Крім того, використання вказаних посвідчень дозволяло заправляти транспортні засоби їх пред’явникам на пільгових умовах як представникам військових формувань України.

Встановлено, що чоловік займався виготовленням відповідних посвідчень та реалізовував їх за грошову винагороду в розмірі 500 доларів США.

Крім того, в ході обшуку виявлено та вилучено підроблені сертифікати про участь в акції гуманітарної допомоги, як членів міжнародних організацій, в тому числі ОБСЄ, а також посвідчення для осіб призовного віку, що дозволяли останнім перетинати кордон за станом здоров’я.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Дарницького УП ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу ГУ ВБ СБУ. На теперішній час співробітниками СБУ перевіряється причетність затриманого, а також інших громадян, до вчинення диверсійної діяльності.

Київська міська прокуратура