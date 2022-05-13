Раніше судимий тернополянин знову пішов на злочин

Велосипед вартістю 5000 гривень — став об’єктом злочину тернополянина 1986 року народження. Чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

До працівників Тернопільського районного управління поліції надійшло звернення від мешканця міста. Він попросив встановити особу, яка викрала велосипед його доньки. За словами заявника, двоколісний транспорт він зберігав на сходовій клітці багатоповерхівки.

У ході розшукових заходів поліцейські вийшли на слід зловмисника. Підозрюваний у скоєному зізнався. Це не вперше, коли чоловік привласнює чужі велосипеди, які згодом реалізовує за ціною значною нижчою від ринкової.

Відомості про подію правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Поліцейські звертаються до мешканців краю, пам’ятати про заходи безпеки. Не забувайте, що залишені ті чи інші речі в легкодоступних місцях легка нажива для зловмисників.

У разі якщо ви стали жертвою крадіїв не зволікайте, одразу телефонуйте на лінію «102».

Відділ комунікації поліції Тернопільської області