Військкоматчики відкриватимуть вогонь на ураження у випадку загрози життю

У разі загрози життю військовим територіальних центрів комплектування, по озброєних нападниках буде вестись вогонь на ураження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП .

Дана заява відбулась на тлі нещодавнього збройного нападу на Луцький ТЦК та СП під час комендантської години, в ході якого було поранено солдата.

Зазначається, що солдати роти охорони оперативно відреагували на напад та відкрили вогонь у відповідь. Наразі підозрюваного у збройному нападі розшукують.

Як підкреслили у Волинському обласному ТЦК та СП, до особового складу всіх територіальних центрів комплектування доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження.

Зазначається, що луцькі військовослужбовці, які вчора перебували на посту охорони – це військові із бойовим досвідом яких, після поранень перевели на службу до Луцького ОМТЦК.

“Всі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства. Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців. І будьте впевнені – знайдуть… Жарти закінчились”, – наголосили в Волинському обласному ТЦК та СП.