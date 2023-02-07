Військового засудили за шахрайство на 200 тисяч гривень з «пораненою» ногою

Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області визнав винним військовослужбовця, який обманом збирав кошти в соцмережах.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 1 лютого.

На початку березня минулого року обвинувачений опублікував в Instagram та Facebook оголошення щодо збору грошей на купівлю тепловізорів для потреб військової частини. За два дні він зібрав близько 12 тисяч гривень, витративши усе на власні потреби.

Окрім того, у квітні 2022-го чоловік звернувся до знайомого за допомогою, збрехавши, що потребує коштів на лікування від вогнепального поранення і надіслав завідомо неправдиві фотознімки пораненої ноги. Таким чином, він намагався заволодіти ще 200 тисячами гривень. Але співрозмовник здогадався про обман.

Обвинувачений є молодшим сержантом, оператором відділення спеціального зв’язку взводу засекреченого зв’язку роти зв’язку батальйону зв’язку та радіотехнічного забезпечення бригади тактичної авіації одної з військових частин.

Чоловік уклав угоду про визнання винуватості. За сукупністю злочинів його оштрафували на 68 тисяч гривень.