Викрито членів ОЗГ, які розповсюджували наркотики та психотропи на території виправної установи Житомирщини

Зловмисники входили до складу злочинної групи, які займалися збутом метадону, канабісу та амфетаміну на території регіону та постачанням його до місцевої установи виконання покарань. Наприкінці березня правоохоронці затримали організаторку та її спільників-закладників, у яких під час обшуків вилучено заборонених речовин на суму близько півмільйона гривень.

Вчора, 8 квітня, оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Житомирській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно зі слідчими Коростенського районного управління поліції та працівниками Житомирського прикордонного загону ДПС України, за процесуального керівництва окружної прокуратури провели черговий етап спецоперації з викриття злочинної діяльності групи осіб, які налагодили «наркобізнес» на території Коростенської виправної колонії.

Відомо, що до злочину причетні двоє засуджених віком 34-х та 37-ми років, які наразі відбувають покарання у місцях позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину та за наркозлочини. Вони безпосередньо отримували від інших учасників угруповання пакунки з наркотиками шляхом так званих «перекидів» через стіни установи. У подальшому вони за окрему плату розповсюджували їх серед інших ув’язнених. Клієнти переводили гроші на банківський рахунок одного з учасників групи, які потім він надсилав організаторці.

Працівники поліції провели санкціоновані обшуки у приміщенні виправної колонії у безпосередніх фігурантів. У результаті вилучили згортки з метадоном і амфетаміном, а також записи з «чорновою» бухгалтерією.

На даний час триває подальше досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За даний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України