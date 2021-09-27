Викрито двох податківців, які вимагали і одержали 27 тис. грн. хабаря

За процесуального керівництва обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як повідомив начальник відділу обласної прокуратури Олександр Цимбалістенко, досудовим розслідуванням встановлено, що головний державний ревізор-інспектор та заступник начальника одного з відділів ГУ Державної податкової служби України в області, вступивши у попередню змову, вимагали від директора підприємства, що спеціалізується на постачанні медичним закладам промислових лікувальних газів, неправомірну вигоду в розмірі 27 тис. грн.



Податківці пообіцяли, що в разі надання їм неправомірної вигоди не вчинятимуть дії зі стягнення податкового боргу за результатами перевірки вказаного підприємства, якою донараховано штрафи на загальну суму майже 750 тис. грн, а в подальшому не перешкоджатимуть веденню фінансового-господарської діяльності.

27 вересня відразу після одержання неправомірної вигоди двох зазначених податківців затримано в порядку ст. 208 КПК України.



Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру, обрання запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють співробітники Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури