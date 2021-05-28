Викрито привласнення ₴2 млн. бюджетних коштів на будівництві інфраструктурних об’єктів ЗСУ

Служба безпеки України задокументувала масштабну схему привласнення бюджетних коштів. Ділки організували оборудку під час будівництва соціальних об’єктів для Збройних Сил України.

За оперативною інформацією, схему розкрадання розробили посадовці Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління. Вони діяли у змові з підрядними організаціями.

Співробітники та слідчі спецслужби задокументували, що організатори вносили до актів виконаних робіт завищені дані про вартість матеріалів і обсяги виконаних робіт. За висновками економічних та будівельно-технічних експертів, зловмисники привласнили понад 1,8 млн грн.

Наразі одному з підрядників повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваній міри запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення додаткових епізодів злочинної діяльності та притягнення до відповідальності й інших осіб, причетних до привласнення бюджетних коштів.

Викриття протиправної діяльності здійснювалось оперативниками спільно зі слідчими УСБУ у Львівській області під процесуальним керівництвом Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

СБУ