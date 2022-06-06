Викрито схему ухилення від сплати податків на ₴20 млн. при ввезені товарів під виглядом гуманітарної допомоги

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру особі за фактом ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, підозрюваний налагодив схему ухилення від сплати митних платежів при ввезені товарів під виглядом гуманітарної допомоги під час воєнного стану.

Разом зі своїм спільником 28 лютого 2022 року у період дії воєнного стану, будучи військовозобов’язаними особами, вони перетнули державний кордон України у напрямку Угорщини. У подальшому у «Telegram» створили групу з оголошеннями про асортимент та продаж товарів військового призначення. Основними замовниками цих товарів були представники благодійних і волонтерських організацій, підприємства та фізичні особи. Вони перераховували гроші на особисті рахунки підозрюваного з метою забезпечення спеціалізованим обладнанням і військовою амуніцією підрозділів Збройних Сил України, правоохоронних органів та територіальної оборони в районах ведення активних бойових дій.

Підозрюваний здійснював закупівлю товарів військового призначення в країнах Європейського Союзу за перераховані йому кошти. Загалом було придбано товару на понад 60 млн грн.

Використовуючи підроблені документи, відповідно до яких постачальниками товарів нібито були благодійні організації, у тому числі іноземні, під виглядом відправлення від них гуманітарної допомоги він ввозив в Україну товари військового призначення. В подальшому ці товари реалізовувалися на території України за завищеними цінами. Таким чином підозрюваний ухилився від сплати до бюджету митних платежів на загальну суму 20,7 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу співробітників Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ.

Офіс Генерального прокурора