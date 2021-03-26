Викрито співмешканців, які ошукали громадян за схемою перевипуску сім-карт

Зловмисники заволодівали фінансовими мобільними номерами громадян, шляхом перевипуску сім-карт. Таким чином вони привласнили понад 600 тисяч гривень.

Шахрайські дії пари співмешканців викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам Дніпропетровщини спільно зі слідчим відділом Криворізького управління поліції.

Двоє жителів Кривого Рогу, віком 31-32 роки на сайтах мобільних операторів обирали номери доступні до купівлі. Серед пропозицій вишукували ті, які були раніше вказані у базах юридичних осіб, або на платформах оголошень. Отримавши мобільний номер, зловмисники встановлювали дані про особу, яка раніше його використовувала. Для цього вони авторизувалися у різних мобільних додатках, зокрема поштових служб, державних, комунальних та медичних установ, використовуючи функцію відновлення паролю. Зібравши необхідну інформацію – фігуранти отримували доступ до систем онлайн-банкінгу.

Крім цього, співмешканці перекуповували у колекторських та мікрофінансових організацій бази даних громадян, зокрема скан-копії їхніх документів, та оформлювали на них онлайн-кредити. Працівники поліції перевіряють причетність вказаних організацій до протиправної діяльності.

Привласнені гроші фігуранти переводили на підконтрольні картки та обготівковували у банкоматах міста. Загальна сума збитків сягає понад 600 тисяч гривень.

В оселях зловмисників правоохоронці спільно з полком поліції особливого призначення провели обшуки. За результатами вилучено понад 300 сім-карток, 90 банківських карток, паспорти громадян України, мобільні телефони, ноутбук та «чорнові» записи. Також правоохоронці вилучили зброю, набої та речовину рослинного походження, які направили на проведення експертних досліджень. Після висновків експертизи буде вирішуватися питання про відкриття кримінального провадження.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Криворізька центральна окружна прокуратура Дніпропетровської області.

Департамент кіберполіції Національної поліції України