Викрито зловмисників, які розкрадали гроші на закупівлі харчів для дитячих закладів у Черкасах

Служба безпеки України викрила механізм привласнення державних коштів при закупівлі продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів у Черкасах.

Як встановило слідство, у 2019 році один із департаментів Черкаської міської ради провів тендер на закупівлю продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів. Обравши переможця, чиновники уклали з ним угоду на загальну суму понад 4 млн грн. Однак, згодом підприємці ініціювали внесення змін до договору, вказавши подорожчання продукції на майже мільйон гривень.

Ініційовані СБУ експертизи показали, що постачальник штучно завищив вартість продуктів харчування і вніс недостовірні дані до угоди для привласнення державних коштів.

Наразі керівнику компанії-підрядника повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності всіх причетних до оборудки осіб.

Викриття протиправної діяльності проводили співробітники СБУ у Черкаській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури.

СБУ