Викриття масштабних контрабандистських оборудок дозволило поповнити держбюджет на ₴2,5 млрд.

СБУ проводить системну боротьбу з контрабандою. Блокування злочинних схем дозволило перерахувати до держбюджету більше 2,5 млрд грн. у вигляді митних та інших обов’язкових платежів.

За матеріалами СБУ Рада національної безпеки і оборони застосувала персональні економічні та інші обмежувальні заходи щодо 22 осіб, причетних до контрабанди. Двом з них – припинено громадянство України.

Крім того, санкції застосовано до 146 вітчизняних і 5 іноземних комерційних структур, які підконтрольні організаторам викритих схем.

Встановлено, що зловмисники використовували афілійовані комерційні структури для прикриття протиправної діяльності, а також ухилення від сплати податків та легалізації своїх «прибутків».

У межах застосування санкцій:

20 компаніям зупинено дію дозволів на брокерську діяльність;

5 – зупинено дозволи митного складу;

3 – виключено з Переліку місць доставки;

1 – виключено з Реєстру сортувальних станцій.

Стосовно ще майже 300 компаній триває перевірка щодо причетності до тіньових схем.

У ході слідчо-оперативних дій співробітники СБУ викрили масштабну схему контрабанди в Україну високоліквідних товарів широкого вжитку. Оборудку організував один з фігурантів санкційного списку РНБО.

До протиправної діяльності він разом зі спільниками залучив посадовця Галицької митниці.

Задокументовано, що лише в одній партії контрабанди зловмисники планували нелегально переправити іноземної продукції на 16 млн грн.

У червні цього року СБУ запобігла незаконному ввезенню до нашої країни понад 20 тонн хімікатів, вироблених на одному з підприємств в РФ. До цієї компанії рішенням РНБО застосовані економічні та обмежувальні санкції.

У Вінницькій області СБУ запобігла транзитному переправленню через територію України за кордон автокрана виробництва РФ. Встановлено, що його виробником є завод, до якого рішенням РНБО застосовано дію спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів.

За даними слідства, до протиправної діяльності причетна група компаній, до яких РНБО запровадила економічні санкції.

СБУ