Вінничанці повідомлено про підозру за виправдовування російської збройної агресії

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру жительці м. Вінниці у виправдовуванні та запереченні збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році (ч. 1 ст. 4362 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 38-річна жінка мала проросійські ідеологічні погляди та у розмовах зі сторонніми особами поширювала ворожі наративи, схвалювала рішення та дії керівництва російської федерації, висловлювала свою антиукраїнську точку зору. Підозрювана умисно висловила свою позицію щодо збройного конфлікту та агресії російської федерації проти України у розмові наступного змісту: «Мало бомблять. Та хай би бомбили ше раз. Сто раз би бомбили цю Україну». На питання чи підтримує вона путіна , підозрювана відповідала: «Да, підтримую, то шо? При росії виросли. Забилі? А щас уже росія враг? Забилі то врємя? То шо, вже росія враг народа?».

Ця та інша протиправна діяльність вінничанки підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

За вчинення інкримінованого злочину їй загрожує до 3 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУНП у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури