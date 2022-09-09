Вінницькі поліцейські затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку за зґвалтування неповнолітньої

8 вересня працівники Управління міграційної поліції ГУНП у Вінницькій області затримали 25-річного громадянина Республіки Молдова, який розшукувався Інтерполом за підозрою у вчиненні тяжкого злочину. Фігурант поміщений до ізолятора тимчасового тримання, готуються матеріали екстрадиційного арешту з метою повернення злочинця до держави ініціатора розшуку.

Оперативними заходами поліцейськими встановлено, що на території Вінницької області переховується зловмисник, який перебуває в міжнародному розшуці за скоєння тяжкого злочину на території Республіки Молдова.

Затримали іноземця поліцейські Управління міграційної поліції та сектору міжнародного поліцейського співробітництва Головного управління Національної поліції у Вінницькій області в с. Вапнярка Томашпільського району. Чоловік понад три роки переховувався на території України.

Зловмисника затримано у процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

На теперішній час вирішується питання про подальшу екстрадицію іноземця на батьківщину.

Поліцейські Вінниччини продовжують здійснювати контроль за дотриманням законодавства у міграційній сфері. На постійній основі проводяться оперативно-профілактичні заходи для контролю за дотриманням міграційного законодавства та протидії правопорушенням, скоєним іноземними громадянами.

Відділ комунікації поліції Вінницької області