За умисне вбивство знайомого жителя Буковини засуджено до 12 років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Дністровської окружної прокуратури 43-річного жителя Дністровського району визнано винним в умисному вбивстві знайомого (ч. 1 ст. 115 КК України).

Чоловіку призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Під час судового розгляду встановлено та доведено, що у липні минулого року, розпиваючи алкогольні напої у приватному домогосподарстві свого 67-річного односельця, на ґрунті раптово виниклого конфлікту, підсудний побив та задушив господаря будинку. Після скоєного покинув місце злочину.

Свою вину обвинувачений визнав частково вказавши, що факт удушення та спричинення тілесних ушкоджень життєво важливих органів не визнає.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура