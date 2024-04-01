Власник підприємства постачав окупантам продукцію, з якої виготовляли «зуби дракона» для фортифікаційних споруд

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру власнику товариства за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у 2022 році, після тимчасової окупації частини територій Запорізької області, підозрюваний перереєстрував своє товариство за законодавством рф, а сам переїхав до столиці та дистанційно керував господарською діяльністю.

Зокрема потягом березня-вересня 2022 року його підприємство постачало контрагентам пісок, щебінь та цемент. З цих матеріалів інше товариство виготовляло залізобетонні конструкції «зуби дракона», які передавали до підрозділів збройних сил рф для будівництва фортифікаційних споруд.

За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу ГУ «І» ДЗНД СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура