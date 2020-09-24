Во Львове разоблачили «конверт», через который присвоили ₴90 млн. госсредств

Во Львове разоблачили схему присвоения государственных средств в сумме около 90 млн грн через «конвертационный центр». Открыто производство, проводятся обыски.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

«Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры разоблачили схему присвоения государственных средств субъектами хозяйствования (ч. 5 ст. 191 УК)», — говорится в сообщении.

Установлено, что одна из фирм получала государственные средства на проведение строительных работ. Их выполнение общество осуществляло собственными силами за наличные средства. Однако, согласно документам, приобретение услуг отражалось от другого предприятия, которое входит в транзитно-конвертационную группу и действует на территории Львовской области.

«Общая сумма «проконвертированных» денег составляет около 90 млн грн. 24 сентября 2020 года проводятся обыски с целью изъятия документов и вещей, которые содержат фактические данные об обстоятельствах совершения преступления, раскрытие и документирование противоправной деятельности транзитно-конвертационной группы, а также установление организаторов и других причастных к совершению уголовного преступления лиц «, — сообщили в пресс-службе.