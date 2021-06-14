Водитель-неадекват за сутки совершил 18 ДТП и пытался убежать от полиции

В Николаеве водитель совершил 18 дорожно-транспортных происшествий за сутки. Его задержали правоохранители.

Информация о неадекватных действиях на дороге водителя автомобиля Ford начала поступать патрульным примерно в 13:00. Водитель на большой скорости ездил по улицам города и создавал аварийные ситуации с другими автомобилями.

Менее чем через 15 минут один из патрулей обнаружил разыскиваемое авто на проспекте Богоявленском. Автомобиль на большой скорости двигался в сторону Корабельного района Николаева. Водитель на требования об остановке не реагировал, после чего правоохранители начали преследование.

Остановить правонарушителя удалось только путем блокирования в селе Галициново. После остановки водитель выскочил из машины и начал убегать, однако правоохранителям удалось его задержать.

36-летний житель соседней области не смог объяснить патрульным свои действия. Правоохранители отметили, что у задержанного присутствовали явные признаки наркотического опьянения, но проходить осмотр в установленном законом порядке мужчина категорически отказался.

Полицейские составили на водителя 18 протоколов по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), 18 протоколов по ст. 122-4 (оставление места ДТП), протокол по ч. 1 ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения).

Кроме того, ему выписали протокол по ст. 122-2 (невыполнение требования об остановке) и постановление по ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявившим для проверки удостоверения водителя соответствующей категории) КоАП. // РБК-Украина