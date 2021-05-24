Волинянин вистрілив у родича з рушниці, а потім покінчив з собою

У ніч на 24 травня до поліції надійшло повідомлення з села Башлики, що в помешканні чутно запах газу. Власник оселі вийшов надвір з’ясувати причини, коли в нього пролунав постріл з рушниці. 30-річний чоловік отримав вогнепальне поранення в живіт та руку. Нині він перебуває у лікарні, загрози життю немає.

Невідома особа, яка здійснила постріли, зникла.

На місце негайно виїхав керівник ГУНП, прибули кілька нарядів поліції Луцького районного управління та Ківерцівського відділення.

Через певний час надійшло повідомлення про самогубство у с. Цумань.

«Вжитими заходами поліцейські встановили, що в себе вистрілив 65-річний місцевий мешканець, який напередодні в Башликах поранив свого родича. Поліцейські на місці трагедії вилучили гладкоствольну рушницю та гільзи. Тіло направлено на експертизу. Попередньо відомо, що конфлікт між родичами тривав кілька років», — розповів начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.

Нині за цими фактами відомості належним чином зареєстровано, триває досудове слідство. // Волинь