Посадовця Рівненської міськради підозрюють у «жирних» зловживаннях зі збитками у 1 218 000 грн.

Понад мільйон гривень збитків через закупівлю 10,5 тонн жиру: слідчі повідомили про підозру посадовцю Рівненської міськради

Протиправну діяльність директора Департаменту виконавчого комітету Рівненської міської ради задокументували слідчі СУ ГУНП за процесуального керівництва обласної прокуратури та оперативного супроводу СБУ регіону.

У рамках кримінального провадження правоохоронці встановили, що Департаменту були виділені кошти із загального фонду місцевого бюджету на реалізацію Програми створення матеріального резерву тергромади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Восьмого грудня 2022 року Департамент в особі його керівника, який наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, уклав договір із приватним підприємцем на постачання відповідної якості продукції «Жири тваринні» загальною вагою 10 500 кг за ціною 116 грн за кг на суму 1 218 000 грн.

Утім, за результатами проведених процесуальних дій та комплексу експертиз з’ясувалося, що жири не відповідають показникам якості та безпечності, містять суттєве перевищення гранично допустимих рівнів шкідливих речовин хімічного походження, а саме свинцю, заліза та нікелю. Споживання такої продукції — небезпечне для здоров’я людини.

Крім того, вага продукції виявилася майже на 200 кілограмів меншою за обумовлену в офіційних документах, а 10 314 кг жиру знаходилося у пошкоджених упаковках, без маркування, із цвіллю на поверхні.

Відтак, посадовець, діючи із злочинною недбалістю всупереч інтересам служби, неналежним чином здійснив прийом товару від підприємця, не організував контроль за виконанням умов договору, не перевірив кількість та якість продукцію, підписавши видаткову накладну про її отримання. Сума завданих міському бюджету збитків унаслідок протиправних дій керівника Департаменту становить 1 218 000 грн.

За сукупністю зібраних достатніх і належних доказів слідчі слідчого управління сьогодні, 25 липня, повідомили 46-річному керівникові Департаменту Рівненської міської ради у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 367 КК України, а саме в неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Підозрюваному вручили клопотання про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов’язання та клопотання про відсторонення від посади.

Санкція інкримінованої йому статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Продукція, на яку було накладено арешт, підлягає утилізації.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Рівненської області