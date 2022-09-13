Волинянин на три роки відправиться за ґрати за ухилення від сплати аліментів

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 31-річного жителя села Мельники-Річицькі Ковельського району винуватим у злісному ухиленні від сплати аліментів на утримання двох синів (ч.1 ст. 164 КК України) та призначив йому покарання у виді трьох років та двох місяців позбавлення волі.

Слідство встановило, що з липня 2020 по червень 2021 року нещодавно судимий за самовільне залишення військової частини чоловік не заплатив на утримання дітей ні гривні, хоч і мав можливість.

Таким чином він заборгував понад 31 тисячу гривень аліментів – і наступних понад три роки проведе за ґратами.

Пресслужба обласної прокуратури