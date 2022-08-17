Волинянин постане перед судом за зґвалтування і погрозу вбивством

Ковельська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про зґвалтування 49-річним жителем одного з сіл Головненської територіальної громади 18-річної односельчанки, заподіяння їй тілесних ушкоджень та погрозу потерпілій убивством (1 ст. 152 ч.1 ст. 125 ч.1 ст. 129 КК України).

Слідство встановило, що пізно увечері 19 червня 2022 року чоловік поблизу недіючого підприємства напав на дівчину та, застосувавши насильство й погрожуючи убивством, зґвалтував.

Наступного дня його затримали й суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят днів без можливості внесення застави.

Невдовзі обвинувачений постане перед судом.

Довідково: згідно з санкцією ч.1 ст. 152 КК України зґвалтування карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Пресслужба обласної прокуратури