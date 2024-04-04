Волинянин за 12 000 доларів сприяв ухилянтам у виїзді за кордон через фіктивний шлюб
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 37-річному жителю Каменя-Каширського повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон із корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, волинянин пропонував чоловікам, які у законний спосіб не могли виїхати з території України, знайти їм «дружину» – жінку з інвалідністю I чи II групи, яка за грошову винагороду погоджувалась взяти фіктивний шлюб із невідомою особою.
Таким чином у березні 2024 року він за 12 000 доларів США допоміг 32-річному військовозобов’язаному волинянину оформити фіктивний шлюб із 51-річною жінкою з інвалідністю ІІ групи.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування: Камінь-Каширський РВП ГУНП в області.
Викрито незаконні дії волинянина за оперативного супроводу УСБУ у Волинській області.
Пресслужба обласної прокуратуриTweet