Встановлено колаборанта, який під час окупації «керував» селом на Харківщині

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 54-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Прокуратура продовжує викриття осіб, які обійняли керівні посади в лавах окупаційних адміністрацій під час захоплення Харківського регіону.

Так, за даними слідства, мешканець с. Лукʼянці Харківського району під час окупації села потоваришував з російськими військовими. Торік у липні колаборант добровільно обійняв посаду «старости» села.

Правоохоронці зʼясували, що псевдопосадовець агітував місцевих мешканців якомога швидше отримувати російські паспорти.

Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Досудове розслідування — СВ відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура