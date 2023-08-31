Встановлено понад 3,5 тис. організаторів та учасників фейкових «російських виборів» у тимчасово окупованих регіонах України (відео)

Служба безпеки проводить масштабну роботу з викриття організаторів псевдовиборів на тимчасово окупованій частині України. За попередніми даними, кремль планує провести фейковий плебісцит на початку вересня цього року.

За результатами оперативних заходів СБУ встановила особи понад 3,5 тис. колаборантів та їхніх російських «кураторів», які беруть участь в організації незаконного голосування, а також «кандидатів» на цих псевдовиборах.

Використовуючи фейкове голосування, країна-агресор сподівається «легалізувати» своїх ставлеників в окупаційних органах рф у тимчасово захоплених районах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Встановлено, що представникам так званих «виборчкомів» загарбники обіцяють грошову винагороду у розмірі від 10 тис. російських рублів.

Щоб створити видимість «виборчого процесу», кремль доручив своїм гауляйтерам забезпечити максимальну явку місцевих жителів до місць «голосування».

Так, наприклад, у Бердянську російські загарбники та їхні поплічники змушують головних лікарів медичних установ направити для участі у фейкових виборах «100%» медперсоналу.

Крім того, рашисти планують проводити подворові обходи помешкань місцевих жителів для збору підписів за «потрібних кандидатів». Збір «голосів» хочуть проводити у присутності озброєних представників окупаційної поліції рф.

За всіма викритими фактами тривають розслідування у межах кримінальних проваджень, розпочатих слідчими Служби безпеки за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Наразі СБУ документує злочинну діяльність всіх ідентифікованих організаторів незаконних «виборів» для притягнення кожного з них до відповідальності.

Разом з тим, Служба безпеки закликає громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій частині нашої держави, не брати участь у фейковому плебісциті й тим самим не діяти на користь агресора.

Комплексні заходи тривають за процесуального керівництва органів прокуратури.

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Служба безпеки України