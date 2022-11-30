Вибух у посольстві України в Іспанії: є потерпілий

У МЗС України підтвердили інцидент і наказали посилити безпеку всіх диппредставництв.

Вибух прогримів в посольстві України в Мадриді. У поліції повідомили, що вибухнув лист з бомбою, в результаті чого постраждала одна людина.

“Робітник отримав легке поранення і самостійно відправився в лікарню”, – повідомляє видання Correodelaaxarquia.

Зазначається, що близько 13:00 до Нацполіції надійшло повідомлення про вибух біля посольства України в Мадриді, розташованого в районі Конде де Оргас в Мадриді. На місці інциденту працюють правоохоронці

“Національна поліція вже розслідує факти за участю наукової поліції та провінційної інформаційної бригади”, – зазначили правоохоронці.

Представник МЗС України Олег Ніколенко підтвердив інцидент в українському посольстві.

“До посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, зараз він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає”, – йдеться в повідомленні.

За його словами, співробітники посольства не постраждали. При цьому глава МЗС України Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств. Крім того, він звернувся до іспанського колеги з проханням вжити термінових заходів для розслідування нападу.

“Міністр також підкреслив, що хто б не стояв за організацією цього вибуху, їм не вдасться залякати українських дипломатів або зупинити їх щоденну роботу над зміцненням України та протидією російській агресії”, – зазначив Ніколенко. // УНІАН