Виділення місця для поховання за хабар у ₴1000 – судитимуть працівницю Південного кладовища Києва

Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо працівниці комунального підприємства, яка обіцяла за гроші допомогти з місцем для поховання на Південному кладовищі (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік шукав місце для поховання родича. Йому повідомили, що кладовище є напівзакритим, тобто можливе лише підзахоронення до родинних могил.

Однак за 1000 доларів США працівниця кладовища пообіцяла вплинути на службових осіб комунального підприємства, у віданні якого перебуває кладовище, та забезпечити виділення місця для поховання. При цьому родина померлого також має офіційно замовити ритуальні послуги на 33 тисячі гривень.

Під час передачі грошей в сумі 1000 доларів США жінку затримали на місці вчинення злочину.

Пресслужба Київської міської прокуратури