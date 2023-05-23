У столиці двох чоловіків викрили у продажі онкохворим фальсифікованих препаратів

Порушник збував підроблені лікарські засоби через мережу інтернет, а також у аптеці свого спільника. За такі дії зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У ході реалізації оперативної інформації слідчі Солом’янського управління поліції під процесуальним керівництвом Солом’янської окружної прокуратури спільно зі співробітниками Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України викрили осіб, які збували підроблені лікарські засоби. Зловмисники, 1967 та 1993 років народження, налагодили свою діяльність на території міста Києва та Київської області.

За результатами проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів працівники поліції з’ясували, що фігуранти на спеціальних медичних сайтах у мережі інтернет розміщували оголошення про продаж лікарських засобів онкологічної групи без українського маркування, а також реалізовували їх у аптеці, яка належить одному з порушників. В подальшому фальсифіковану продукцію відправляли через поштові відділення або пропонували забрати у фармацевтичному магазині у Білій Церкві. Ціна за одну упаковку препарату становила 46 500 гривень.

Під час проведення обшуків за місцями мешкання правопорушників, аптеці й транспортних засобах правоохоронці виявили та вилучили фальсифіковані лікарські засоби, підроблені сертифікати, гроші.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомлено фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України – фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, а також направлено клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Києва