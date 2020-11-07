На Сумщині чоловіка затримали за вчинення розбійного нападу на таксиста

Подія сталася вчора у Шостці. Погрожуючи таксисту предметом, схожим на гранату, зловмисник заволодів автомобілем. Проте далеко втекти не вдалося, його затримали співробітники поліції.

Повідомлення про незаконне заволодіння транспортним засобом з погрозами застосувати вибуховий пристрій в поліцію надійшло близько 17 години. За вказаною адресою негайно виїхали співробітники поліції.

Потерпілим виявився 56-річний таксист. Він розповів поліцейським, що невідомий пасажир попросив довезти його до околиці міста. Там він несподівано витягнув предмет, схожий на гранату, та, погрожуючи ним, змусив водія пересісти на пасажирське сидіння. Передавши потерпілому в руки вибуховий пристрій, зловмисник сів за кермо машини й вони поїхали на автозаправну станцію. Там таксисту вдалось втекти з машини, а підозрюваний на автомобілі покинув газову заправку.

«Прикмети викраденого автомобіля негайно були передані всім нарядам поліції, які в цей час чергували в місті. Крім того, на території Шосткинського та сусідніх районів був введений в дію план «Перехват», — коментує Сергій Забозлаєв, начальник Шосткинського відділу поліції. – Невдовзі вказаний транспортний засіб помітили на вулицях районного центру. Співробітники груп реагування патрульної поліції одразу вжили необхідних заходів щодо блокування машини та затримання зловмисника».

Ним виявився неодноразово судимий 29-річний житель Конотопщини, який тимчасово мешкав у свого знайомого в Шостці.

Останній пояснив правоохоронцям, що був дуже п’яний і не розумів, що коїть. Поліцейські вилучили предмет, яким чоловік погрожував потерпілому, та направили його на експертне дослідження.

Наразі чоловік затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відносно нього відкрито кримінальне провадження одразу за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 187 «Розбій» та ч. 3 ст. 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом». Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області