Виготовляв порно, працюючи на святах в дитсадках – до 9 років ув’язнення засуджено фотографа з Київщини

Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора довели в суді вину жителя Київщини у вербуванні малолітніх дівчат з метою їх експлуатації в дитячій порнографії, а також виготовленні, зберіганні та розповсюдженні матеріалів порнографічного характеру, що містить дитячу порнографію (ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 156, ч. 4, ч. 5 ст. 301 КК України). Його засуджено до 9 років позбавлення волі.

Прокурор довів, що упродовж 2013-2020 років фотограф, який працював на святах в дитсадках в одному з міст Київської області, користуючись довірою вихователів, залишався наодинці з малолітніми дівчатками. Він змушував дітей ставати у змодельовані ним неетичні сексуальні пози та фільмував це для збуту в інтернеті. За весь час чоловік виготовив близько 10 тисяч фото та відео файлів дитячої порнографії.

Також доведено, що засуджений, використовуючи вразливий стан, вербував малолітніх дітей для експлуатації в порноіндустрії. За ці послуги він платив дівчаткам від 100 до 300 грн. У кримінальному провадженні встановлено 43 потерпілі дитини.

На підставі вироку суду відомості щодо громадянина підлягають внесенню до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб.

За клопотанням прокурора, вилучену у засудженого чисельну комп’ютерну техніку та фото обладнання конфісковано в дохід держави для потреб Збройних Сил України.

Офіс Генерального прокурора