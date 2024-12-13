Викрав у колишнього військового усі гроші: на Вінниччині затримали раніше судимого крадія

Допомагаючи потерпілому, 32-річний підозрюваний побачив де односельчанин зберігає свої заощадження. Коли господарі вийшли з будинку, зловмисник повернувся та викрав майже 40 тисяч гривень. Усі викрадені гроші працівники поліції вилучили у правопорушника після його затримання.

12 грудня працівники поліції отримали повідомлення про вчинення крадіжки в одному із населених пунктів Тульчинського району. 52-річний чоловік повідомив про викрадення майже 37 тисяч гривень. У вчиненні злочину він запідозрив знайомого, який був у його будинку.

Працівники поліції розшукали чоловіка, на якого вказував потерпілий, і під час спілкування він зізнався у вчиненні злочину.

Викраденні гроші затриманий носив із собою, витратити їх він не встиг.

31-річному зловмиснику слідчі уже повідомили про підозру та суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою, з можливістю внесення заставити.

У 2022 році зловмисник вчинив аналогічний злочин, він обікрав магазин.

За цим фактом розслідується провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області