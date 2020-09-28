В МВД призывают не платить угонщикам за возвращение автомобиля

Собственники угнанных автомобилей заплатили угонщикам вознаграждения за возврат 29 автомобилей с начала текущего года, при этом в Министерстве внутренних дел призывают не делать этого, напоминая о вступлении в силу закона об ужесточении ответственности за угон автотранспорта.

«Такие ваши действия (выплата вознаграждения автоугонщикам для возвращения угнанного автомобиля — ИФ), к сожалению, стимулируют рынок угона автомобилей», — сказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на брифинге в понедельник в Киеве, обращаясь к автовладельцам.

Он также предупредил автоугоншиков: «Господа угонщики автомобилей, знайте, мы работаем по вам… Новый закон более суровый, цена риска для вас значительно возрастает».

Геращенко напомнил, что 25 сентября президент подписал закон о внесении изменений в статью 289 Уголовного кодекса об усилении ответственности за угон автотранспорта. По его словам, ранее за первый угон автотранспорта мог быть назначен лишь штраф в виде наказания, сейчас эта норма ужесточена, а за повторный угон, по словам Геращенко, не должно быть условного срока.

Начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский, отвечая на вопрос о том, как часто владельцы автомобилей отдают автоугонщикам вознаграждение за возвращение автомобиля, сказал «В этом году собственникам автомобилей вернули за вознаграждение 29 автомобилей престижных марок».

Он также сообщил, что наиболее угоняемый в Украине автомобиль — это Тойота/Лексус, также часто угоняют автомобилей марок Хёндэ, Киа, Мазда, Хонда, реже — европейских производителей. // Интерфакс-Украина