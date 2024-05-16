Викрито ділків, які продавали ухилянтам «консульські» посвідчення для втечі за кордон

Служба безпеки ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

У результаті комплексних заходів на Київщині затримано трьох ділків, які продавали ухилянтам фейкові посвідчення працівників «почесних консульств іноземних країн в Україні».

Фігуранти вписували персональні дані своїх клієнтів в «документи» і додавали їхні фотокартки.

За зовнішнім виглядом підробка була високої якості і дуже нагадувала дипломатичні посвідчення встановленого зразка.

Придбавши фальшивку, ухилянти використовували її, щоб ввести в оману представників військкоматів та уникнути призову.

Крім того організатори «схеми» надавали своїм клієнтам поради щодо незаконного перетину кордону з використанням фейкових документів.

Вартість усього «пакету послуг» становила 10 тис. американських доларів з одного військовозобов’язаного.

За даними слідства, фігуранти виготовляли підробки у підпільній типографії, яку організували на базі виробничих потужностей своїх знайомих.

Співробітники СБУ затримали трьох організаторів оборудки «на гарячому», коли вони отримували гроші за організацію втечі ухилянта за кордон.

Під час обшуків у помешканнях ділків та нелегальному цеху виявлено фальшиві посвідчення, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інше обладнання, які використовували у злочинній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до «схеми». Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Служба безпеки України