Блоковано масштабну схему тінізації доходів та ухилення від сплати податків на продовольчому ринку

Служба безпеки України викрила та блокувала масштабну схему тінізації доходів та ухилення від сплати податків в одному із сегментів продовольчого ринку.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років менеджмент кількох комерційних структур незаконно реалізовував продукцію за готівку без відображення у відповідній звітності. Для легалізації оборудки та введення в оману фіскальних та контролюючих органів використовували кілька протиправних схем. У такий спосіб зловмисники ухилялися від сплати податків та штучно формували податковий кредит під час експорту продукції.

За попередніми оцінками зловмисники реалізували 124 тисячі тонн соняшникової олії сумнівного походження на понад 2,3 мільярда гривень.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки на об’єктах зберігання та виробництва товару, в офісах та за місцями проживання фігурантів справи у трьох областях України. Під час слідчих дій вилучено первинні фінансово-господарські документи та печатки, що доводять проведення оборудки. Також виявлено 12 тисяч тонн продукції на загальну суму понад 300 мільйонів гривень.

Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Заходи із блокування протиправної схеми проводило Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з Офісом великих платників податків ДФС України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. В операції були задіяні співробітники Управлінь СБУ в Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

СБУ