Викрито директора енергопостачальної компанії, який заволодів понад ₴67 млн. з держбюджету

Зловмисник продавав електричну енергію одній з установ Державного агентства водних ресурсів за завищеною ціною та таким чином незаконно заволодів десятками мільйонів гривень. За вчинене йому загрожує до 12-ти років ув’язнення.

Слідчі поліції Києва спільно із СБУ та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури викрили схему розкрадання державних коштів директором однієї зі столичних компаній з постачання електричної енергії.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що на початку 2022 року між столичною енергопостачальною компанією та однією з установ Державного агентства водних ресурсів було укладено договори про постачання та закупівлю електроенергії. Однак, при складанні документів зловмисник зазначив вдвічі завищену вартість за поставлену електроенергію та за допомогою незаконної схеми заволодів 67 228 000 гривень з державного бюджету України.

Слідчі повідомили фігурантові про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Санкція цієї статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва