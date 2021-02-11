За поширення злочинного впливу у Черкаському СІЗО судитимуть двох «смотрящих»

За скоєне обвинуваченим може загрожувати від 9-ти до 15-ти років ув’язнення.

Матеріали, які підтверджують причетність обвинувачених до встановлення та поширення злочинного впливу на території спецустанови та вимагання коштів, зібрали оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Нацполіції та слідчі слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

За даними слідства, отримавши статуси «смотрящих» за слідчим ізолятором та за одним із його корпусів, через призначених з-поміж арештованих «помічників», встановили та контролювали дотримання «злодійських законів».

За їхньою вказівкою збиралися гроші у так званий «общак». Якщо хтось з арештованих не бажав підкорюватися правилам «авторитетів» та виконувати їхні вказівки, піддавався побиттю. Також обвинувачені організували та контролювали потрапляння на територію СІЗО заборонених речовин та розповсюдження їх серед арештованих.

У грудні 2020 року та січні 2021 року 21-річному «смотрящему» за СІЗО, засудженого до 7-ми років ув’язнення за розбійний напад, та 26-річному «смотрящему» за корпусом спецустанови, засудженого за скоєння вбивства з особливою жорстокістю, було повідомлено про підозри.

Слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та направили обвинувальні акти до суду.

Представники криміналітету обвинувачуються у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) та ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

За скоєне обвинуваченим може загрожувати позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України