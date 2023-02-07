СБУ знешкодила злочинні угруповання, які тероризували мешканців Одеси, Харкова та Сумщини

Служба безпеки продовжує системну боротьбу з організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці України в умовах війни.

У результаті спецоперацій в Одесі, Харкові та Сумській області нейтралізовано кримінальні угруповання, які тероризували та намагались залякувати місцевих мешканців.

Зловмисники здійснювали розбійні напади на приватні оселі громадян та обкладали «даниною» місцевих підприємців. У разі відмови – застосовували психологічний тиск, вчиняли насильство та погрожували вбивством, у тому числі родичам потерпілих.

Діяльність злочинних груп призводила до загострення криміногенної обстановки і розхитувала внутрішню ситуацію в регіонах.

У ході слідчо-оперативних дій в Одесі знешкоджено угруповання, яке діяло від імені підсанкційного «злодія в законі» на прізвисько «Авто Копала».

Керівництво бандою здійснював через так званого «смотрящего» за міським слідчим ізолятором. Перебуваючи у СІЗО кримінальник координував дії своїх поплічників на «волі».

Співробітники СБУ затримали активних учасників банди на спробі «вибити» гроші з місцевого підприємця. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Харкові:

нейтралізовано злочинне угруповання, яке вимагало гроші з громадян під надуманими приводами. Для цього створювали штучні конфліктні ситуації, а потім за гроші «пропонували» їх вирішити.

До складу організованої злочинної групи входили ніде не працюючі громадяни, кожен з яких раніше вже був неодноразово засуджений за вчинення кримінальних злочинів.

Співробітники Служби безпеки затримали всіх чотирьох учасників банди на спробі чергового «вибивання» неіснуючого боргу.

За матеріалами СБУ їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою).

На Сумщині:

блоковано діяльність угруповання, яке вимагало гроші з людей для наповнення «злодійської каси». Серед потерпілих від дій фігурантів, зокрема, – внутрішньо переміщені особи.

У результаті спецоперації СБУ затримано всіх учасників банди та їхнього організатора, який намагався втекти за кордон.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (вчинення у складі організованої злочинної групи тяжких та особливо тяжких злочинів – вимагання, розбою та незаконного поводження зі зброєю).

Спецоперації проводили співробітники СБУ Одеської, Харківської та Сумської областей спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України