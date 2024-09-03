Викрито ексбухгалтерку сільради з Купʼянщини, яка складала кошторис окупаційної адміністрації 

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 49-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканка с. Гусинка Купʼянського району під час захоплення Харківщини свідомо обралашлях підтримувати ворога. Для цього вона переїхала жити до окупованого Купʼянська, де почала будувати «карʼєру».

Вона обійняла посаду «исполняющей обязанности главного специалиста отдела финансового обеспечения и исполнения бюджета Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

Колаборантка займалась плануванням витрат з бюджету та складала кошторис окупаційної адміністрації.

Знання на вказаному напрямі у жінки були: до повномасштабного вторгнення рф вона працювала бухгалтером у Кіндрашівській сільській раді.

Після деокупації регіону ЗСУ фігурантка планувала залишитись непоміченою та стала «вне политики». Проте правоохоронці зібрали необхідну доказову базу та викрили її.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури